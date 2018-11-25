28 يناير.. الحكم على موظف بإحدى شركات المحمول لتزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 28 يناير المقبل، للنطق بالحكم على موظف بإحدى شركات الاتصالات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "أ. أ" ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك مع موظفين حسنى النية، وهم محررى المحاضر أرقام 7608 لسنة 2006 جنح المعادى، و215380 لسنة 2006 جنح البساتين، و35125 لسنة 2008 جنح البساتين، ومحضر جلسات القضايا والمساعدة فى التزوير بالمحررات الرسمية، وهى محاضر الشرطة سالفة الذكر بجعل صورة واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم بتزوير محرر رسمى وهى صحيفة الجنحة المباشرة رقم 13927 لسنة 2003 جنح البساتين، بأن أدعى على خلاف الحقيقة تبديد المجنى عليه "ه ع م" لمبلغ مالى تسلمه لتسليمه لآخر على خلاف الحقيقة، وقدمها لمحضرى محكمة البساتين الجزئية لإعلانها رغم علمه بعدم صحة ما ورد بها من بيانات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قلد أختام إحدى الجهات الحكومية، خاتم مكتب بريد المعادين واستعمله بأن بصم به خطاب أرسله للمجنى عليها "ف ع ا"، وورد لها خطاب من هيئة التأمينات الاجتماعية لاختلاس توقيعها، كما أشارت التحقيقات إلى ارتكاب المتهم فى تزوير محررات عرفية وهى إيصالات الأمانة المرفوعة من قبل كلا من "جلال. ع" ، و "منى. ص"، و"هيثم.ع"، وكان ذلك بطريق التقليد، وتزويرعقد بيع الشقة السكنية المملوكة للمجني عليها "فاطمة.ع".