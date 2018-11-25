وكيل محلية النواب: صقور الجيش والشرطة وضعوا الدول الداعمة للإرهاب فى مأزق

كتب أحمد عرفة

أكد النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادى بحزب حماة وطن، على أن الضربات الأمنية الاستباقية الناجحة لصقور الجيش والشرطة بصفة عامة ومن بواسل العملية سيناء 2018 بصفة خاصة فى إحباط المخططات الإرهابية ضد الخلايا والعناصر الارهابية لم تهزم وتهز الخلايا الارهابية داخل مصر ولكنها وضعت الدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين فى مأزق وأربكت مخططاتهم الاجرامية والخبيثة لاسقاط الدولة المصرية.

وقال "عبد الواحد" فى بيان له أصدره اليوم، إن مصر بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتفاف الشعب المصرى كله حوله وحول الجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة لن تسقط أبدا وأن أى دولة أو جماعة لن تهزم مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الإرهاب والإرهابيين وجميع الدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الارهاب والارهابيين على اراضيها سوف تخسر كل شئ لأن المصريين على مر التاريخ كانت أرضهم مقبرة لكل الغزاة على مر التاريخ وستكون مقبرة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.