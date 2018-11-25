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وكيل "زراعة الإسكندرية" سنزيل تعديات 1300 فدان أراضى زراعية وفق جدول زمنى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:57 م
وكيل "زراعة الإسكندرية" سنزيل تعديات 1300 فدان أراضى زراعية وفق جدول زمنى التعديات
الإسكندرية – هناء أبو العز
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قال مصطفى البخشوانى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه تم عقد اجتماع اليوم، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ورؤساء الأحياء، وشركات المياه والصرف الصحى والكهرباء، لوضع خطة تبدأ من الأسبوع المقبل، وفق جدول زمنى  محدد لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإزالة التعديات على  الأراضى الزراعية.

 

 وأوضح البخشوانى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن  هناك حصر مسبق بالأراضى التى تم التعدى عليها، بلغت  ألفين فدان، وتم إزالة نحو 700 فدان، فى الحملات السابقة التى كانت تتم بشكل دورى فى المحافظة، وتبقى 1300 فدان، سيتم إزالتهم وفقًا للتكليف الجديد.

 

وأوضح البخشوانى، أن التعديات تمت على عدة مناطق فى الإسكندرية، أغلبها فى منطقة أبيس و أبى قير، وسيتم إزالتها بمساعدة الشرطة والقوات المسلحة، وأجهزة الحى، مع وجود غرفة عملييات تحت إشراف محافظ الإسكندرية، لمتابعة أى جديد.

 

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه سوف يطلب من صاحب الأرض التى سيتم إزال التعديات من عليها إعادة زراعتها  مرة أخرى.


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