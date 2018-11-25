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وزير خارجية بريطانيا السابق يحذر من ارتكاب خطأ تاريخي عبر اتفاق بريكست

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:00 ص
وزير خارجية بريطانيا السابق يحذر من ارتكاب خطأ تاريخي عبر اتفاق بريكست وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون وماى
(أ ف ب)
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هاجم وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون مشروع اتفاق بريكست الذى توصلت اليه حكومة تيريزا ماي، واصفا اتفاق الطلاق بين لندن وبروكسل بأنّه "خطأ تاريخي".

واعتلى جونسون منصة المؤتمر السنوى للحزب الوحدوى الديمقراطى الإيرلندى الشمالى فى بلفاست لشن هجوم عنيف على ماي، عشية قمة للاتحاد الأوروبى للمصادقة على الاتفاق.

وقال وزير الخارجية السابق الذى استقال من الحكومة فى يوليو احتجاجا على نهج ماى فى التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "تايتانيك تتبادر الى الذهن والآن هو الوقت المناسب للتحذير من جبل جليد (سيظهر) أمامنا".

ولاحظ أن اللجوء الى خطة "شبكة أمان" (باكستوب بالانجليزية) المثيرة للجدل فى إيرلندا الشمالية، ستجعل المقاطعة "شبه مستعمرة اقتصادية" للاتحاد الأوروبي.

وقال "لا يمكن لحكومة بريطانية محافظة توقيع اتفاق مماثل ويجب الا تقوم بذلك".

 


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