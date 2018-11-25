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وزير الاتصالات يعلن بدء تنفيذ مجتمعات للإبداع فى 8 جامعات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:30 م
وزير الاتصالات يعلن بدء تنفيذ مجتمعات للإبداع فى 8 جامعات عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اليوم يشرفنا وزير الاتصالات اليونانى، ونائب وزير الاتصالات، ورئيس الاتحاد الأفريقى للبريد ما يثبت أن مصر بمنتهى الأهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويثبت أن نصر لها ثقل إقليم بهذه الصناعة.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات، أن حضور الرئيس بشكل سنوى ومستمر رسالة قوية لدور القطاع فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية وليس فقط فى التحول الرقمى ولكن بشكل أعم وأشمل أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح يتعاون مع كل قطاعات الجولة لإتمام النهضة والتنمية الاقتصادية والتوعوية لهذه القطاعات.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو فى الربع الأول من العام بنحو 16.2% وهو رقم له أكثر من دلالة بأن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسى فى هذا القطاع، كما يصدر بحوالى 3.2 مليار دولار فى العام ويعمل به 135 مهنى ومتخصص.

وأوضح الوزير أن صناعات مثل مراكز الاتصالات مازلت فى اهتمام الوزارة لأن بها فرص عمل ضخمة ولكن لابد أن يكون هناك أيضا سلم متصاعد فى القيمة المضافة لنصل إلى تخصصات مثل الأمن السيبرانى والبيانات الكثيفة وهى تحتاج إلى تأهيل وتدريب مكثف وأول ركيزة لنا تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب على هذه التخصصات.

وكشف الدكتور عمرو طلعت عن اتجاه الوزارة لتدريب إعداد ضخمة من الشباب على ما يخص كابلات الألياف الضوئية وايضا على التقنيات الدقيقة لنحو 1600 شاب وهى دورة تدريبية تستغرق 3 أشهر، كما نعمل على تأهيل الشباب من المناطق التكنولوجية الأربعة والتى تحتوى على مراكز للإبداع ومشروعات الأعمال.

كما كشف الدكتور عمرو طلعت عن بدء إنشاءات مجتمعات الإبداع فى 8 جامعات مصرية خارج القاهرة والإسكندرية، لخلق علاقة بين المصانع والشركات التى تقع به الجامعة وبين الشركات الصغيرة وشباب المبدعين فى هذا الإقليم.

 


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تدريب الشباب

الإبداع وريادة الأعمال

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