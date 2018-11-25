وزير الاتصالات: نتعاون مع الجهات لتطوير المنظومة الرقمية للعاصمة الجديدة

كتبت- هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية مصر 2030، تبنت مفهوم التنمية المستدامة بإحداث نقلة حقيقية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن هنا تقوم وزارة الاتصالات بالعمل كقطاع عرضى يساعد على تمكين كافة قطاعات الدولة فى إتمام مشاريع التحول الرقمى وبناء قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المدن الذكية.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته الافتتاحية بفعاليات الدورةِ الـ 22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انه تنفيذا لرؤية الرئيس ومتابعته الدقيقة للتنفيذ، نتعاون مع كافة جهات الدولة لتطوير المنظومة الرقمية للعاصمة الجديدة والتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية إلكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة على نسق يحقق شمولاً رقميا حقيقياً.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نهدف إلى إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية من خلال قنوات مختلفة وفقا للتنوع الثقافى واختلاف أنماط استخدام المواطنين للتكنولوجيا تحقيقا لمبدأ العدالة الرقمية"، حيث تتاح من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الرقمية ومراكز الخدمات الحكومية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط فضلا عن مراكز الاتصالات، ومكاتب البريد المصرى الذى يعيد صياغة دوره ليغدو منفذا رئيسيا لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والمجتمعية بشكل حضارى للمواطنين، متعاونين فى هذا المضمار مع كافة جهات الدولة كالنيابات المتخصصة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الهجرة ووزارة النقل وغيرهم الكثير.

كما تحرص وزارة الاتصالات على الشراكة المستمرة مع الأشقاء الأفارقة لتعزيز التحول الرقمى فى أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لافتا إلى بدء الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية برنامج لتدريب وتأهيل المجندين المتميزين فى مجال هندسة وعلوم الحاسبات على أخر مستحدثات التكنولوجيا على اختلاف روافدِها.