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وزير الاتصالات عن "الزواج الرقمى": المأذون سيعقد القران بالتابلت

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:52 م
وزير الاتصالات عن "الزواج الرقمى": المأذون سيعقد القران بالتابلت عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتب محسن البديوى
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أطلقت عددًا من الخدمات الحكومية الرقمية، مثل خدمة الزواج الرقمى لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، حيث سيحمل المأذون حاسب لوحى يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه، بجانب خدمة سداد المخالفات المرورية عن طريق هيئة البريد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، إن معرض القاهرة الدولى للاتصالات شهد تنوع كمى وكيفى من حيث المشاركين، بما يؤكد أن قطاع الاتصالات المصرى رائد وله دور قوى وفاعل فى المنقطة العربية والإفريقية.

وأكد أن الحكومة المصرية تهدف إلى التعاون الإفريقى فى مجال الأعمال والمشاريع الإبداعية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف الوزارة بتولي توصيته بتعليمه 10 آلاف شاب على الالعاب الرقمية، وتحفيز 100 شركة مصرية وإفريقية فى هذا الإطار.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد ميلاد أول مدينة للمعرفة، من خلال منطقة تكنولوجية ستصبح مركز لريادة الأعمال والبحث والتطوير.


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