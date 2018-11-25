وزيرة الصحة: توفير الاعتمادات المالية لمستشفيات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توفير الاعتمادات المالية للمستشفيات التى تجرى الجراحات الجرجة للمواطنين، ضمن مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة.

وقالت وزيرة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة محل اهتمام كبير منا ونساهم فى حل مشاكل المرضى وإنهاء معاناتهم مع المرض بالإسراع فى إجراء الجراحات العاجلة فى التخصصات الـ9 التى تم تحديدها.

وأضافت وزيرة الصحة: الدعم مستمر لمبادرة الرئيس السيسى لإنهاء قوائم الانتظار طوال فترة استمرارها، وتابعت: لدينا سيستم كبير يربط المستشفيات ببعضها ويسهل إنهاء الجراحات وتوزيع المرضى على المستشفيات وخاصة الأطفال.