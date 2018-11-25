video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة: توفير الاعتمادات المالية لمستشفيات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:00 ص
وزيرة الصحة: توفير الاعتمادات المالية لمستشفيات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توفير الاعتمادات المالية للمستشفيات التى تجرى الجراحات الجرجة للمواطنين، ضمن مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة.

 

وقالت وزيرة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة محل اهتمام كبير منا ونساهم فى حل مشاكل المرضى وإنهاء معاناتهم مع المرض بالإسراع فى إجراء الجراحات العاجلة فى التخصصات الـ9 التى تم تحديدها.

 

وأضافت وزيرة الصحة: الدعم مستمر لمبادرة الرئيس السيسى لإنهاء قوائم الانتظار طوال فترة استمرارها، وتابعت: لدينا سيستم كبير يربط المستشفيات ببعضها ويسهل إنهاء الجراحات وتوزيع المرضى على المستشفيات وخاصة الأطفال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحة" تؤكد تقديم خدمات الرعاية الأساسية للاجئين السوريين منذ 2013

الصحة

قوائم الانتظار

الاعتمادات المالية

المستشفيات




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة