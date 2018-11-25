وزيرة البيئة تستعرض خطة حماية "الدلافين " بمصر

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة والدكتورة انجلينا زينتلير، الباحثة فى مجال دراسة سلوكيات الدلافين بالبحر الأحمر ، لبحث سبل حماية الدلافين في منطقة الجزر الشمالية بالبحر الأحمر،وا ستعرض اللقاء الذى حضره الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة ، دراسات وزارة البيئة لحماية الدلافين بمنطقة الجزر الشمالية بالبحر الأحمر وأساليب رصد سلوكياتهم علاوة على سبل الإدارة المستدامة للمنطقة لحماية مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وفق آليات التنمية المستدامة، كذلك تم عرض مساهمات الباحثة بالتعاون مع محميات البحر الأحمر فى رصد سلوكيات الدلافين وفق الآليات الدولية ومقترحاتها لعمليات الرصد والحماية ،و أكدت أنجلينا ، على أهمية المنطقة للبيئة والسياحة البيئية وأنها تتميز بتنوع فريد ومميز يعطى للمنطقة أهمية بيئية وسياحية واقتصادية .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ، جهود الوزارة فى حماية المنطقة ووضع خطط إدارة بيئية وإقتصادية وفق آليات التنمية المستدامة و بالتعاون مع كافة الشركاء لأهمية ذلك للعمل البيئى فى مصر ، كما تناول اللقاء عرض الإجراءات التى سيتم إتباعها لتنظيم رحلات الدلافين وتزويد القائمين عليها بالمعلومات البيئية اللازمة لضمان عدم الإضرار بالدلافين لحمايتها لأنها ثروة طبيعية وحق للأجيال القادمة.