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والد الطفلة أروى: ابنتى تحتاج زرع قلب بـ70 ألف دولار لإنقاذ حياتها

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:47 م
والد الطفلة أروى: ابنتى تحتاج زرع قلب بـ70 ألف دولار لإنقاذ حياتها محمد أحمد دويدار وطفلته أروى
كتب أيمن رمضان
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كشف محمد أحمد دويدار والد الطفلة أروى التى تحتاج إلى عملية زرع قلب، أنه توجه إلى القصر العينى اليوم الأحد، من أجل معرفة ما تحتاجة نجلته وتوفير ما يلزم، فكان رد القائمين على القصر بأن الدكتور مجدى يعقوب هو الذى يبت فى ذلك، وتابع:" أنا أكدت لهم أن الدكتور مجدى رفض الحالة لأنها تحتاج لزرع قلب وليس إصلاحات".

وأضاف "دويدار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، أن الأطباء الذين تابع معهم فى مصر أكدوا له أن عملية زرع القلب لا تتم بمصر، بل فى خارج البلاد، وتابع:"التكلفة تصل لـ120 ألف دولار و الهند أرخص مكان يتم فيه عملية زرع القلب حيث تصل التكلفة إلى 70 ألف دولار".

عرض وائل الإبراشى خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e"، تقرير عن معاناة الطفلة "أروى" التى تعانى من تضخم فى عضلة القلب منذ أن كانت رضيعة، ورغم إجراء عدة عمليات لها، إلا أنها مازالت تحتاج إلى عملية زرع قلب.

ووفق التقرير، ظهرت أسرة الطفلة "أروى"، وهم يؤكدون أنهم ليس فى مقدروهم تحمل مصروفات عملية زرع القلب كونها تقترب من 70 ألف دولار، مؤكدين أن طفلتهم تعانى من شبح الموت ويأملون فى إنقاذها.

 

 


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