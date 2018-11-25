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هيئة المحطات النووية: الضبعة أكبر مشروع فى تاريخ مصر المعاصر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:21 م
هيئة المحطات النووية: الضبعة أكبر مشروع فى تاريخ مصر المعاصر مخطط مفاعل الضبعة النووى - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن مشروع إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات يعد أكبر مشروع فى تاريخ مصر المعاصر.
 
وأضاف الوكيل خلال منتدى "موردى الصناعات النووية" أن هذا المنتدى هو الأول فى مصر من نوعه ويهدف الى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة كهرباء الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية في أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقا للاهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية في مصر و الارتقاء بمستويات الجودة في الصناعات المصرية .
 
واشار الوكيل ، إلى  أنه تم الاتفاق  مع الجانب الروسى على أن تكون نسبة المشاركة المحلية من 20 - 25 % للمفاعل النووي الأولى و الثانى و  يزداد تدريجيا لتصل إلى 30% للوحدة الثالثة والرابعة .ولتحقيق ذلك كان لابد من تعريف الشركات للمشاركة فى تنفيذ هذا المشروع العملاق.
 
 

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