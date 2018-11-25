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ننشر أقوال الشهود فى حادث اقتحام سيارة نقل لـ"كمين العياط"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:33 م
ننشر أقوال الشهود فى حادث اقتحام سيارة نقل لـ"كمين العياط" حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استمعت نيابة العياط بجنوب الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان وأفراد كمين العياط، الذى اقتحمه سائق بسيارة نقل، مما أسفر عن مصرع ضابطين وإصابة اثنين أخرين، وتبين من أقوال الشهود، أنهم فوجئوا بسيارة النقل تقتحم الكمين بسرعة عالية، لم يستطع قائدها التحكم فيها، مما أسفر عن تحطيمها الحواجز الحديدية، واصطدامها بضابطى الشرطة وعدد من المواطنين.

وتابع الشهود فى أقوالهم التى أدلوا بها أمام النيابة العامة، أن السيارة اصطدمت أيضًا بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق، وأصيب قائدها ومن معه.

وتواصل النيابة العامة التحقيق مع السائق المتهم باقتحام الكمين، بعدما وجهت له تهمة القتل والإصابة الخطأ، ومن المقرر أن يتم سحب عينة من دمائه لإجراء تحليل المخدرات، لبيان إذا ما كان يقود السيارة تحت تأثير مخدر أو مُسكر من عدمه.

وكانت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة كشفت تفاصيل مصرع شرطيين وإصابة مواطنين آخرين، فجر اليوم الأحد، حيث تبين أنه أثناء تواجد أفراد كمين بالطريق الإقليمى، لمتابعة الحالة الأمنى، اقتحمت سيارة نقل الكمين بسرعة عالية، مما أسفر عن الحادث.

وطلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بالتحفظ على السيارة، وأمرت بدفن جثث الضحايا واستعلمت عن حالة المصابين.

 

 


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