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نظر معارضة رجل أعمال بحلوان على حبسه بخمس قضايا "مخالفات مبانى" 18ديسمبر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:51 م
نظر معارضة رجل أعمال بحلوان على حبسه بخمس قضايا "مخالفات مبانى" 18ديسمبر سجن -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل _على عبد الرحمن
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حددت النيابة الكلية بحلوان، جلسة 18 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف رجل الأعمال أحمد فؤاد، عضو مجلس إدارة شركة مقاولات شهيرة، ومقيم دائرة قسم المعصرة، على 5 أحكام صادره ضده، بالحبس 6 أشهر وغرامة 720 ألف جنيه، بكل قضية لاتهامه، باستئناف أعمال بناء عمارة بجمعية سكنية بحدائق حلوان بدون أخذ الموافقات اللازمة.

تعود تفاصيل القضية، عندما ألقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث البساتين، القبض رجل الأعمال أحمد فؤاد، أمين حزب سياسى عن دائرة المعصرة، لتنفيذ 5 أحكام قضائية، بالحبس 6 أشهر بكل قضية، وتم التحفظ عليه، بقسم البساتين وبعرضه على النيابة العامة، قام بعمل معارضة إستئنافية على الأحكام الخمسة، وحددت النيابة جلسة 18 ديسمبر، لنظر المعارضات أمام محكمة جنح مستأنف حلوان المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم.

وكانت قد قضت محكمة جنح حلوان بجلسة 25 سبتمبر غيابيا، بمعاقبة المتهم وثلاثة آخرين بالحبس 6 أشهر لكل منهما عن كل قضية.

 


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