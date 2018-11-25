نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة عقارين على أراضى زراعية بدار السلام

كتب سيد الخلفاوى

قاد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، يرافقه العميد طارق اليمنى رئيس حى دار السلام، حملة مكبرة، لإزالة عقارين تم إنشائهما على أراضى زراعية تابعة للإصلاح الزراعى.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن التعديات كائنة بشارع أحمد زكى أرض الإصلاح الزراعى، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة دار السلام، لتنفيذ الإزالة.

وأشار فؤاد، إلى أن جهود المحافظة مستمرة فى رصد أى مبانى مخالفة أو على أراضى الدولة وسيتم إزالتها بشكل فورى، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.