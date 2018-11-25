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نائب محافظ القاهرة: استئناف العمل بمشروع الصرف بشارع المطراوى فى المطرية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:00 ص
نائب محافظ القاهرة: استئناف العمل بمشروع الصرف بشارع المطراوى فى المطرية إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الاتفاق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، على استئناف العمل بمشروع الصرف بشارع المطراوى بحى المطرية لأهمية الشارع و وجود شجرة مريم والكنيسة التاريخية.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه اجتمع مع رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة ونائب الجهاز التنفيذى ومهندسى شركة المقاولون العرب بحضور أعضاء مجلس النواب عن المطرية لحل مشاكل الصرف الصحى بالمطرية وخاصة شارع المطراوى، حيث وجه بسرعة الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى بالمطرية.
 
وفى السياق نفسه وجه نائب محافظ القاهرة بمتابعة إتخاذ إجراءات حماية أملاك الدولة بحى المطرية وبحث كيفية الاستفادة من الأرض لخدمة المنطقه، مشيرا إلى أنه قد تم البدء فى ردم الحفر للأرض للحفاظ عليها.
 
 

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