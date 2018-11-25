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ميركل: اتفاق خروج بريطانيا "قطعة فنية دبلوماسية"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:02 م
ميركل: اتفاق خروج بريطانيا "قطعة فنية دبلوماسية" ميركل
رويترز
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد إنها تنتابها مشاعر متباينة بعد أن أقر قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت في مؤتمر صحفي "إنه لأمر مأساوي أن تنسحب بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي بعد 25 عاما".

وأضافت "لكن أعتقد أننا أنجزنا قطعة فنية دبلوماسية في وضع صعب للغاية".

وأقر قادة الاتحاد الأوروبي اتفاق الخروج رسميا خلال قمتهم في بروكسل اليوم الأحد وتعهدوا باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان دخول الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 30 مارس آذار المقبل من أجل أن يكون الانسحاب منظما.

ويواجه اتفاق الخروج معارضة شديدة في البرلمان البريطاني حتى من جانب أعضاء في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي وحلفاء للحزب.

 


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