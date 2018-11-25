موسكو تمنع سفنا أوكرانية من دخول بحر آزوف

رويترز

قالت قناة روسيا 24 التلفزيونية الروسية اليوم الأحد إن موسكو منعت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية من دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش بوضع سفينة شحن ضخمة أسفل جسر تسيطر عليه.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات اليوم بانتهاك القانون الدولي بعدما فشل حرس الحدود الروسي في منع سفن أوكرانية من الإبحار حول شبه جزيرة القرم في طريقها إلى ميناء أوكراني.

وقال مراسل قناة روسيا 24 التي تديرها روسيا من منطقة جسر مضيق كيرتش قرب القرم إن ما فعلته روسيا أغلق تماما الجسر الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف وإن طائرات هليكوبتر روسية تحلق في السماء.