موجز 6.. 9ديسمبر بدء سحب أوراق قبول خريجى الجامعات للالتحاق بالكلية الحربية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، والإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية، وآخر مفاضات النادى الأهلى لختيار مدير فنى جديد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية والتى تشمل الدفعات 114 أطباء و77 مهندسين و65 مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض دفعة يناير 2019م، صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فعاليات الدورة الـ22 من مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، والتى تعقد بعنوان "قيادة التحول الرقمى"، وذلك فى إطار التوجه لتوطين التكنولوجيا بأحدث المعايير العلمية فى مختلف المدن والمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تشييدها، وذلك للتحول إلى مجتمع رقمى وكذا ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهو الامر الذى يعكس الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطط واستراتيجيات الدولة.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الحكم المحلى والأجهزة الأمنية والمحافظات والوزارات المعنية، عن بدء الموجة الأولى بحملات مكبرة لإزالة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية غدا الاثنين بالمحافظات سواء المحرر لها محاضر من قبل أو تعديات فى مهدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدى لها حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، والإزالة الفورية للمخالفين، تكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات.

بعد حالة من عدم الاستقرار وموجه من الطقس السيئ ضربت البلاد خلال الأيام الماضية وشهدت خلالها أغلب الأنحاء أمطار غزيرة ورعدية، يبدأ من اليوم الأحد حالة من التحسن النسبى الملحوظ فى حالة الجو، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانحصار فرص سقوط الأمطار وقلة حدتها.

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام.

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن سلعة الفول مازالت ضمن المقررات التموينية التى يتم صرفها للمواطنين على البطاقات ولم يتم إلغاؤها، لكن ما يحدث حاليا هو نقص فى الكميات المطروحة على البطاقات.

احتضنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، مؤتمر إطلاق المبادرة القومية لمواجهة العنف ضد المرأة فى المواصلات العامة، وهى أول وأكبر مبادرة من نوعها فى مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين، المبادرة، برعاية وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والنقل، والشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال رئيس المجلس، على تعديل نص المادة (6) من مشروع قانون إصدار قانون اتحاد الصناعات المصرية.

قصة نجاح كبيرة بطلها 3 أشقاء من محافظة سوهاج، لم ينتظروا الوظيفة الميرى عقب حصلوا على مؤهلاتهم الدراسية، ولم يستسلموا للأمر الواقع، فكروا فى وضع هدفهم نصب أعينهم وقرروا إنتاج اللوحات الكهربائية كأول مصنع من نوعه فى المحافظة بحى الكوثر.

أكد مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ضرورة تخليد ذكرى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، ووجه أعضاء البرلمان التحية لكل شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن.

استشهد ضابطين شرطة تابعين لمديرية أمن الجيزة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، خلال متابعة الحالة الأمنية بكمين شرطة بالعياط، حيث صدمتهما سيارة نقل يقودها سائق يسير بسرعة متهورة، مما أسفر عن الإطاحة بهما، وإصابتهما بكسور وكدمات متفرقة أسفرت عن مفارقتهما الحياة.

أكد Anatoly Kovtunov المدير التنفيذى لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بشركة روس أتوم الروسية بقدرة 4800 ميجا وات، أنه تم توقيع العقود الأولية بين مصر وروسيا فى 2015، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين العقود النهائية فى ديسمبر 2017، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة بالكامل فى ديسمبر 2028.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

شهدت قرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة حادثا مأسويا حيث لقى 5 أشخاص مصرعهم غرقا إثر انقلاب مركب يعمل فى نقل الركاب بالرياح البحيرى.

أيدت اليوم الأحد، محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية الأحكام الصادرة ضد المتهمين الثلاثة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية"، حيث أيدت حبس المتهمتان الأولى والثانية لـ3 سنوات، وحبس المتهم الثالث لمدة سنة.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، إخلاء سبيل 3 متهمين بسرقة "كلب" تعدى ثمنه 70 ألف جنيه من شقة جارهم بالتجمع الأول.

صادق قادة الدول الـ27 الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، على اتفاق بريكست وكذلك على الإعلان الذى يحدد العلاقة مع المملكة المتحدة فى مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد، لتصبح بذلك لندن أول الدول المنسحبة من الاتحاد الأوروبى.

أعلنت الحكومة البريطانية الحرب على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك بعدما تمكن البرلمان البريطانى من الحصول على وثائق سرية خاصة بـ"فيس بوك" عبر سلطاته القانونية، وهى الوثائق التى سعى عملاق السوشيال ميديا على مدار أشهر لعدم جعلها عامة، وذلك بعدما رفض المدير التنفيذى مارك زوكربيرج الإجابة على أسئلة النواب بشكل متكرر.

كشفت بيانات منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (OECD)، لعام 2018، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول عالميًا على رأس قائمة الدول التى تضم أكثر عدد من السجناء مقارنة بتعداد السكان، بينما جاءت تركيا فى المركز الثانى.

أرسلت القارئة عطيات السيد إسماعيل بمحافظة الغربية بطنطا شارع ابراهيم علوان المنزل رقم 9، تشكو من ارتفاع فاتورة المياه إلى 16 ألف جنيه بالرغم من أن العداد بمنزل به أربع أدوار فقط.

لا حديث فى إنجلترا سوى عن احتفال النجم المصرى محمد صلاح ، المحترف فى ليفربول، بالهدف الذى سجله فى شباك واتفورد بالمباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وانتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن الإدارة الحمراء أوشكت على وضع الرتوش الأخيرة فى ملف التعاقد مع مدرب أجنبى جديد، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق، الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

أصدر مركز التسوية والتحكيم، حكمًا بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوى التحكيمية الماثلة تحت أرقام 55 لسنة 1 ق والدعوى رقم 27 لسنة 1 ق والمقامة من هاني العتال ضد رئيس نادي الزمالك..