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منظمة المرأة العربية تشارك اليوم فى إطلاق "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:00 ص
منظمة المرأة العربية تشارك اليوم فى إطلاق "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة" منظمة المرأة العربية
كتب محمود راغب
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تشارك منظمة المرأة العربية في الفاعلية الخاصة بإطلاق حملة ال 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
 
وتنظم الفاعلية إدارة المرأة والأسرة والطفولة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.
 
وتأتي الفاعلية الخاصة بإطلاق حملة الـ 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة  اتساقاً مع حملة الأمين العام للأمم المتحدة (فلنتحد لإنهاء العنف ضد النساء) تحت شعار "اسمعني" والتي ستتضمن اطلاق بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف لإبراز أهمية التصدي لتلك الظاهرة.
 
 
 
 

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