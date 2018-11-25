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مقتل 7 مسلحين من طالبان واعتقال 9 آخرين فى إقليم لوجار وسط أفغانستان

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:04 م
مقتل 7 مسلحين من طالبان واعتقال 9 آخرين فى إقليم لوجار وسط أفغانستان القوات الافغانية
أ ش أ
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قال مسئول أفغاني، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 7 مسلحين من حركة طالبان قتلوا بينما تم اعتقال 9 مشتبه بهم خلال غارة شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم لوجار وسط أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة لوجار، شابور أحمد زاي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، إن وحدة تابعة لمديرية الأمن الوطني الأفغانية نفذت عملية في مدينة بولي الام، عاصمة لوجار، مساء أمس السبت.

وأضاف المتحدث أن القوات الخاصة داهمت ثلاثة منازل، مشيرًا إلى أن سبعة مسلحين قتلوا بينما تم اعتقال تسعة مشتبه بهم خلال الاشتباكات.

ولفت إلى أن المدنيين وقوات الأمن لم يتكبدوا أي خسائر بشرية.

 


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