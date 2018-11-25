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مقتل 4 متمردين على أيدى القوات الهندية بإقليم "كشمير"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:49 ص
مقتل 4 متمردين على أيدى القوات الهندية بإقليم "كشمير" عناصر من الجيش الهندى
نيودلهى /أ ش أ/
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أفادت تقارير إعلامية، فى الهند اليوم الأحد بمقتل 4 أشخاص يشتبه فى أنهم متمردون، وذلك على أيدى قوات الأمن بإقليم "كشمير" المتنازع عليه.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن هذه التقارير إن هؤلاء المشتبه فيهم قتلوا فى مواجهات عنيفة اندلعت مع القوات الهندية فى منطقة "كولجام" جنوب إقليم "كشمير"، مشيرة إلى أن قوات الأمن تجرى عمليات بحث وتفتيش بالمنطقة فى الوقت الحالي.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


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