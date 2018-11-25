مفتى أوكرانيا: نرتبط بمنهج مصر الوسطى وننشئ جامعة إسلامية على مرجعيتها

أعلن الشيخ أحمد تميم، مفتى أوكرانيا، عن اعتزام المؤسسة الدينية فى بلاده إنشاء جامعة إسلامية وسطية على منهج الأزهر الشريف والفكر الإسلامى الوسطى المصرى، حيث تمثل مصر لمسلمى العالم الهوية والمرجعية الوسطية.

وأضاف تميم فى بيان له، على هامش المؤتمر العام السادس لمسلمى أوكرانيا، أنه رغم تباعد المسافات فإننا نرتبط بمصر فكريا فى منهجها الوسطى الأشعرى الذى لا يقبل تشدد المتطرفين وغلوهم.

وقال المفتى: "نحن شريحة من أهل السنة نرفض تسييس الدين وإشداء فى مجابهة التطرف والإرهابيين ونظمنا المؤتمر فى وقت احتفالات مسلمى أوكرانيا بالمولد النبوى الشريف، وقد جاءتنا رسالات التهنئة بالمؤتمر من الرئيس الأوكرانى ورئيس الحكومة الأوكرانية وكبار الدولة وعميد السلك الدبلوماسى وغيرهم، ولدينا مندوب فى كل وزارة لمتابعة شؤون المسلمين ونعمل مع سائر الطوائف وممثلى الأديان فى أوكرانيا من خلال مجلس الكنائس والمؤسسات الدينية الأوكرانى والذى شارك فى احتفال المسلمين فى مؤتمرهم وكان للمجلس كلمة تهنئة باسم الطوائف وعبر عن دور المسلمين فى لحمة ووحدة أوكرانيا برئاسة الإدارة الدينية لمسلمى أوكرانيا".

يشار إلى أن المؤتمر يعقد فى اكبر قاعة مؤتمرات فى العاصمة الأوكرانية فى قصر أوكرانيا وقارب عدد المشاركين 4000 مندوب وضيف، وناقش فى فقرته الأولى قضايا وهموم المسلمين فى المحافظات والاحتياجات وسبل تطوير وتفعيل التواصل المجتمعى والخدمات بين سائر ابناء أوكرانيا، والعمل الدؤوب لتحسين الوضع الداخلى وتمتين الجبهة الاجتماعية والاقتصادية مما يحمى ويحفظ دولة أوكرانيا.