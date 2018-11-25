"معاملات مابعد الحصاد للتمور".. دورة تدريبية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد مركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد دورة تدريبية لمعاملات ما بعد الحصاد تستمر حتى يوم 29 نوفمبر الجارى وذلك فى إطار مشروع تطوير عمليات خدمة بساتين النخيل الرأسية والارضية لزيادة الانتاجية وتحسين النوعية فى المنطقة العربية.

وانطلقت الدورة بحضور الدكتور حمدى عبدالعزيز والمهندس أحمد شاذلى مدير عام الادارة الزراعية بموط وعدد من الباحثين المتخصصين فى مجال النخيل والتمور والدكتور حسام متولى والدكتور تهانى صابر والدكتور ماهر بركات والدكتور يوسف دياب والدكتورة منى طه والدكتورة اية عبدالناصر وتحت إشراف الدكتور مجد المرسى مدير عام القطاع الزراعى وبحضور عدد كبير من المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين.

وحاضر فى الدورة الدكتورة تهانى يحيى صابر رئيس قسم البستنة بالمعمل المركزى لنخيل البلح والمنسق الوطنى للمشروع وكان اهم محاور المحاضرة عن عمليات جمع الثمار والاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء الجنى للحصول على ثمار عالية الجودة وعملية خف الثمار وفوائدها و بعض العمليات التى تجرى على راس النخلة مثل التكميم التقويس ومراحل نمو ثمرة البلح.

وتحدث الدكتور حسام على متولى باحث أول بمعمل بحوث النخيل عن أنشطة مشروع تطوير عمليات خدمة بساتين النخيل فى المنطقة العربية والذى يتم تنفيذه فى موقعين بالداخلة والخارجة والغرض منة كما تحدث عن مقارنة انتاج التمور فى بعض الدول العربية.

كما تحدث الدكتور يوسف مصطفى سيد دياب باحث بمعمل بحوث النخيل مجيبا على بعض اسئلة السادة المزارعين والتى دارت عن بعض المشكلات والآفات التى تصيب نخيل البلح وطرق علاجها وتم عرض فيلم تسجيلى عن أنشطة المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة.