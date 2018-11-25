"مصر للطيران" تطرح أسعاراً تنافسية للسفر من وإلى البرتغال وبولندا

أعلنت مصر للطيران عن طرح أسعارًا تنافسية للسفر من و إلى مدينة لشبونة البرتغالية بالمشاركة بالرمز على الرحلات اليومية التي تٌسيرها شركة TAP AIR Portugal العضو بتحالف ستار وذلك عبر كل من مطار روما وميلانو ومدريد وبرشلونة وفرانكفورت وميونخ وفيينا وأمستردام ولندن وبروكسل.

كما طرحت مصر للطيران أسعارًا تنافسية للسفر من وإلى مدينة وارسو البولندية بالمشاركة بالرمز مع شركة Lot Polish العضو بتحالف ستار وذلك عبر مطاري ميلانو وبودابست.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران المسافرين على متن هذه الرحلات الاستفادة بالحصول على أميال سفر أو استخدام أميالهم، وكذلك إمكانية استخدام استراحات درجة رجال الأعمال بمطاري لشبونة ووارسو، أو بمطارات الربط الأخرى، طبقًا لشروط وقواعد برنامج المسافر الدائم لمصر للطيران EGYPTAIR Plus.