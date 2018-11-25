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مصرع 22 شخصا وفقدان عشرات فى غرق مركب سياحى بأوغندا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:43 م
مصرع 22 شخصا وفقدان عشرات فى غرق مركب سياحى بأوغندا الشرطة الأوغندية
أ ف ب
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لقى 22 شخصا مصرعهم وفقد أكثر من 60 آخرين بعد أنّ غرق مركب سياحى فى بحيرة فيكتوريا فى أوغندا، على ما قالت الشرطة الأحد. وغرق المركب الذى كانت يقل نحو 100 سائح السبت بسبب الطقس السئ فى المنطقة.

وقال مدير العمليات فى الشرطة الأوغندية عثمان موجينيا "انتشلنا 22 جثة وأنقذنا 26 شخصا". وتابع "وفقا لأحد الناجين كان هناك أكثر من 90 شخصا على متن المركب".

وغرق المركب، الذي كان رواده يرقصون ويشربون على أنغام الموسيقى، قبالة ساحل موتيما في منطقة موكونو على مقربة من العاصمة كمبالا. وأشار موغينيا إلى أن الطقس السيء والحمولة الزائدة تسببا على الأرجح بالحادث.

 

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أوغندا

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غرق مركب سياحى

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