مصرع وإصابة 21 شخصا فى كشمير جراء اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن

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لقي شخص مصرعه وأصيب 20 آخرون، اليوم الأحد، في الجانب الهندي من إقليم كشمير جراء اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة على قوات الأمن والذين خرجوا تعاطفا مع المتمردين الذين لقوا مصرعهم على يد قوات الأمن اليوم.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الكولونيل راجيش كاليا أن عدد المتمردين الذين لقوا مصرعهم على يد قوات الأمن بالإقليم اليوم بلغ ستة أشخاص، موضحا أن الاشتباكات مع المتمردين أسفرت أيضا عن مقتل جندي وإصابة آخر.

يذكر أن المتمردين يطالبون بضم الإقليم تحت سيادة باكستان أو إعلانه دولة مستقلة، وتتنازع الهند وباكستان السيادة على الإقليم منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947 ويوجد حاليا شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".