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مصرع مسن غرقا فى بئر ببلاط وإصابة عامل بعد سقوطه من برج كهرباء بالعوينات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:56 م
مصرع مسن غرقا فى بئر ببلاط وإصابة عامل بعد سقوطه من برج كهرباء بالعوينات جثه - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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لقى مزارع مسن مصرعه بعد غرقه فى أحد الآبار الساخنة بمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، كما أصيب عامل آخر بعد سقوطه من فوق برج كهرباء بمنطقة شرق العوينات بمركز الداخلة وتم نقله إلى مستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضران ، وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوصول جثة مزارع مسن إلى مستشفى الداخلة العام وتبين أنها لمزارع يدعى عبد القادر بشندى عمر على، ٦٢ سنة، من قرية أولاد عبد الله ببلاط حيث لقى حتفه غرقا أثناء استحمامه فى احد الآبار الساخنة بالقرية.

كما ورد إخطار آخر يفيد بوصول كريم حسن محمد من محافظة بنى سويف، عامل، مصابا بكسور وجروح خطيرة إثر سقوطه من أحد أبراج الكهرباء بمنطقة شرق العوينات بمركز الداخلة أثناء عملية تركيب أسلاك، وتم نقله إلى مستشفى الداخلة المركزى.

 


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