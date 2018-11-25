مريض نفسى فى الخانكة يقتل والدته بـ"يد الهون"

نجحت مباحث القليوبية فى القبض على مريض نفسى قتل والدته مستخدمًا "يد هون" بالخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز الخانكة بوصول بلاغ من مستشفى السلام بوصول جثة سيدة فى العقد السادس من عمرها مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ.
بانتقال العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى والفحص تبين أن مرتكب الواقعة نجل المجنى عليها وهو "خالد.م" 45 سنه، عاطل، تعدى عليها بيد هون، وتبين أنه مصاب بمرض نفسى وتشنجات. تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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رودس
مريض نفسى فى الخانكة يقتل والده بـ"يد الهون" معظمهم يمثلوا علينا الجنان
مريض نفسى فى الخانكة يقتل والده بـ"يد الهون" معظمهم يمثلوا علينا الجنان احدهم من عائله امه امها حفيده رفاع الطهطاوى و ليسوا اصحاب الشقه فـ صاحبه الشقه اسمها نعيمه او نعمه صدفه وقع فى يدى ايصال المياه الخاص بهم و ناديت على المحصل و قلت له ليست ايصالاتى المجنون هذا عندما ابيه امره يرميها بره رمى مراته من البلكونه و ظل دقائق كثيره الجمهور لاعبى كره فى الشارع قبل افطار رمضان يلحوا عليه يصرخوا له و هو يضرب على يدها و يحاول يرميها و تلقفوها من الشارع و مشت على اقدامها سليمه و قبلها مات اخيه يقال اكاذيب مثل انه انفرد به شيش حجره داخليه يضع فيها ابيه السكر لكن الاب كان يخزن السكر فى البلكونه فى نمليه او فاترينه لها ابواب و كان دائما الصراخ و الجرى وراء بعض و يتوضئ المجنون هذا فى اى حجره لكن بعد ان ماتت امى فجئ وقع جزء من سقف و مسلح و خرسانه و حديد سقف حجره هامه اعتقد ورائهم حرامي قادم من ايطاليا لانه يتنصت بهم علينا و ارسلهم لى مرات بكلام غريب مثل يقول الشيش وقع عنده انزل له يقول اغلق الشيش لان سيارته خائف عليها كلام غريب و مره يقول انه وهو فى الطابق الثانى و قبله الطابق الاول ان فاتوره الكهرباء كبيره و يعتقد ان انا الـ فى الرابع فاتورتى ليست كبيره مثله انه على حسابه هو و هذا كذب لا علاقه لنا به فى الكهرباء و عنده تكيفات كثيره ثم بعد ان سافر ابنه الكبير المجنون مثلهم لكن كان خائف على نفسه و مانعه من الاستحمام فى الحجرات عاد استحم فى حجره فى ايام قليله حدثت شروخ فى السقف و هذا خطر الكلام معه لانه ممكن يقتل فاكر مره كنت صغير و هو نازل يجرى وراء اخيه بصراخ قلت لـ اخيه سوف اقف انا هنا فـ يرانى يفاجئ تكون انت جريت و جلست القرفصاء امام باب شقه فى الطابق الثانى نزل المجنون من مسافه شاهدنى رمانى بـ معلقه حديد فى رأسى و نزل يجرى يصرخ رغم انه عاقل يعني فى ثوره غضب ممكن يضرب بما فى يده كيف التعامل معهم وهو يستعبط قلت له سوف يطرودنا الشقه سقفها بـ يقع يقول لى خذ شقه عند السيده زينب و يتكلم بـ بروده و قله ادب و رفض طلبى ان لا يستحم فى حجره و يذهب الحمام ان يجب الدوله تمنع انجابهم مادام مجنون تعمل له عقم