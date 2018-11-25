video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محلل: تراجع البورصة ضمن عمليات جنى أرباح طبيعية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:00 ص
محلل: تراجع البورصة ضمن عمليات جنى أرباح طبيعية ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى تعاملات الأسبوع الماضى على انخفاض ليغلق عند مستوى 13675 نقطة، وذلك فى إطار عمليات جنى أرباح طبيعية بعد أن تمكنت القوة الشرائية من دفع المؤشر لاختبار مستوى المقاومة 14000 نقطة، إلا أن أحجام التداولات المصاحبة للصعود جاءت أقل من متوسطتها مع عدم استجابة جماعية للصعود من قبل الأسهم القيادية الأمر الذى دفع المؤشر للتراجع لاتخاذ مزيد من العزم.

 

وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تراجعات البورصة تبقى فى النطاق الطبيعى لعمليات جنى الأرباح، وذلك طالما حافظ المؤشر الرئيسى على الاستقرار أعلى منطقة الدعم بين 13500-13400 نقطة، كما أن المؤشر الرئيسى مازال لديه مزيد من المستهدفات للصعود على الأجل القصير، والتى تتحقق فى حالة نجاحه فى اختراق مستوى المقاومة 14000 نقطة، والذى يمثل بوابة صعود لوتيرة أسرع من الارتفاعات إلى مستويات 14600- 14800- 15100 نقطة على التوالى.

 

وأوصت ميادة أمين، المتعاملين بالبورصة بالاحتفاظ بالأسهم، ومراقبة أحجام التداولات ومدى قدرتها على التماسك واحترام مستويات الدعم الهامة لكل سهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.8 مليار جنيه خلال أسبوع

231 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.05% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

البورصة تخسر 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة