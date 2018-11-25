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محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:07 م
محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناقش الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، استعدادات المحافظة لحملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بحضور المهندس راضى أمين، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ إن هناك حملات مكبرة تقوم بها المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى حق للأجيال القادمة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من المهد ومصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفات مع ضم المقاول إلى المحضر كشريك فى التعدي، مؤكداً أن التعدى على الأراضى الزراعية جناية لما يترتب على هذا التعدى من خسائر وإضرار بحق الأجيال القادمة ونسف البقعة الزراعية بالدلتا التى تعد من أخصب الأراضى على مستوى الدولة.


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