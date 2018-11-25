محافظ كفرالشيخ يناقش إنشاء 3 مدارس يابانية ببلطيم والحامول ودقميرة

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إقامة 3 مدارس يابانية جديدة ببلطيم والحامول ودقميرة، بالإضافة الى متابعة إنهاء أعمال مدرسة إبشان اليابانية ببيلا، وذلك بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الابنية التعليمة، والمهندس وفائى الشناوي، رئيس قطاع المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم إقامة 3 مدارس يابانية جديدة بمركز بلطيم ومركز الحامول ودقميرة بمركز كفرالشيخ، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء المدرسة اليابانية بقرية إبشان ببيلا ، ليصبح رصيد محافظة كفرالشيخ حتى الآن 4 مدارس يابانية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، لافتاً انه سيتم إقامة مدرسة بلطيم اليابانية على مساحة 6000 م2، وتضم 14 فصلاً، كما سيتم إقامة مدرسة الحامول اليابانية على مساحة 8000 م، لتضم 22 فصلاً، كما سيتم إقامة مدرسة دقميرة اليابانية بمركز كفرالشيخ، على مساحة 7000 م2، لتضم 14 فصلاً مدرسياً، مشيراً ان الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس لمزيد من خفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم، تنفيذاُ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الاهتمام بقطاع التعليم من أولى اولوياتنا، لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافى والتربوي، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، لتوفير الامكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.



وكلف محافظ كفرالشيخ، مدير فرع هيئة الابنية التعليمة، بسرعة انهاء إجراءات طرح المدارس اليابانية الجديدة فى المناقصات العامة فوراً.