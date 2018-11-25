محافظ قنا يفتتح فعاليات الملتقى التوظيفى الثامن والثلاثين

قنا - وائل محمد

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا فعاليات الملتقى التوظيفى الثامن والثلاثين للشباب والذى اقيم بالاستاد الرياضى بمركز شباب مدينة قنا بالتنسيق مع ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والقوى العاملة ومجلس مدينة قنا وجهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهية الصغر وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشباب المتقدمين للوظائف.

أشار الهجان إلى أنه يشارك فى الملتقى 53 شركة من مختلف التخصصات " الأمن والحراسة ، المقاولات، السياحة، المستلزمات الطبية، السيارات، الاستيراد والتصدير، الدواجن، خدمات الاتصالات"، بالإضافة إلى مشاركة شركات كبرى فى مجال تقديم الوجبات الغذائية، وفى مجال صناعة السيارات والملابس والأسمدة الزراعية هذا إلى جانب أكاديمية البحث العلمى والجمعيات الأهلية.

ودعا محافظ قنا الشباب إلى ضرورة التقدم للوظائف المعلن عنها فى الملتقى، لاسيما وانها تقدم مميزات متعدده للمتقدمين فضلا عن وجود 20 % من الشركات المشاركة لديها فروع بمحافظة قنا مما يوفر عناء الإنتقال الى خارج المحافظة .

وأوضح الهجان أن فعاليات الملتقى سوف تستمر لمدة ثلاثة ايام بدأت اليوم بمدينة قنا وغدا الاثنين بمدينة قوص وبعد غد الثلاثاء بمدينة ابوتشت حيث تم اختيار المدن الثلاث فى جنوب ووسط وشمال المحافظة لتخفيف أعباء الانتقال على الشباب والفتيات الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف بشركات القطاع الخاص المشاركة فى الملتقى.

وأضاف أن الملتقى يستهدف توفير ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة من الجنسين تتضمن فرص عمل لنسبة الـ 5% من ذوى الإحتياجات الخاصة لافتا الى ان المحافظة سبق وان نظمت 37 ملتقى توظيفى خلال السنوات الماضية منها 18 ملتقى كبير" تدريب _ توظيف _ ريادة اعمال" و 19 ملتقى صغير للتوظيف أثمرت جميعها عن توفير 45 ألف فرصة عمل للشباب من الجنسين خارج دولاب العمل الحكومى.

وفى سياق متصل، افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة افتتح وبمشاركة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الدورة العربية الرابعة عشر لخماسيات كرة القدم بالجامعة وذلك بحضور الدكتور محمد صبحى نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والدكتور اكرم محمد نائب رئيس جامعة الموصل بالعراق والسادة نواب رئيس الجامعة ووفود الجامعات المشاركة من الطلبة والمشرفين .

أكد الهجان ان الشباب المصرى فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية المصرية ايمانا منها بأنهم يمثلون القوه الضاربة وذات الدور الحاسم فى الوصول الى مستقبل آمن وتحقيق التنمية والتقدم فهم قادة التجديد والإبتكار وحماة قيم المجتمع وهويته حيث تم اعلان عام 2016 عاما للشباب كما تم اطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب كخطوه اولى نحو الإهتمام بالشباب وتعظيم دورهم فى اقامة مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر مقدما شكره للمسئولين بجامعة جنوب الوادى على حرصهم الدائم لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية والرياضية والثقافية وكل ما هو يهدف الى تنمية قدرات الشباب واستغلال طاقاتهم معربا عن سعادته بإستقبال وفود الجامعات العربية على ارض محافظة قنا .

من جانبه أوضح الدكتور عباس منصور أن شباب اليوم هم قادة المستقبل مؤكدا على أهمية التعاون والتآلف والتكاتف بين شباب الجامعات المشاركة وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من اللقاءات الشبابية والتي اعتادت جامعة جنوب الوادي على تنظيمها سنوياً لافتا الى ان الدورة العربية لخماسيات كرة القدم تهدف الى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الجامعات العربية وزيادة برامج وأنشطة المجلس العربى للأنشطة الطلابية وزيادة اواصر الصداقة والموده بين الطلاب بالجامعات العربية بالإضافة الى انتقاء الطلاب الموهوبين وتوجيههم وصقل مهاراتهم.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى ان الدورة الحالية يشارك بها 32 جامعة منها 16 جامعه حكومية و10 جامعات خاصة و 6 جامعات عربية بإجمالى عدد مشاركين 402 " 256 طالب - 40 طالبه – 106 مشرف" .

تضمن حفل الافتتاح عدة فقرات منها طابور عرض للجامعات المشاركة وفقرات رياضية لطلاب كلية التربية الرياضية وعروض فنية متنوعة مناهضة للعنف والإرهاب.

كما أطلق اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، مبادرة "معا ضد العنف"، لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقاعة المؤتمرات بالديوان العام بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والدكتورة علا محمد نائب مقرر المجلس القومى للمرأه وعدد من سيدات قنا.

وخلال فعاليات اطلاق المبادرة القت ايمان محمد عضو المجلس القومى للمراة محاضرة تحت عنوان " العنف وصورهُ فى ضوء الاستراتيجية العالمية لمناهضة العنف " بينما تحدث الدكتور احمد البيصلى عن " العنف ضد المراة فى الصعيد وتاثيرة النفسى " والقى الدكتور احمد شورى محاضرة بعنوان " وسائل تغيير السلوك تجاه العنف ضد المرأة " .

أوضحت نجلاء عبدالفتاح منسق عام وحدة تكافؤ الفرص ان فعاليات المبادرة تستمر على مدار 16 يوم خلال الفترة من 25 نوفمر الى 10 ديسمبر من العام الجارى وذلك فى اطار الحملة التى اطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأه .

والجدير بالذكر ان وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة هى الية وطنية تم انشائها فى الجهات الحكومية المختلفة وذلك فى اطار سياسة المجلس القومى للمراة بضرورة وجود بناء مؤسسى داخل الوزارت من اجل النهوض باوضاع المراة المصرية فى كافة القطاعات وذلك بعد اطلاق اهداف التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق مبدا المساواة .