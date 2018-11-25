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محافظ سوهاج يعلن إجراء القرعة العلنية لـ 21 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:21 م
محافظ سوهاج يعلن إجراء القرعة العلنية لـ 21 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج عن اجراء القرعة العلنية لتسكين 21 وحدة سكنية لمشروع الأسر الأولى بالرعاية ، بقرية نزلة القاضى التابعة لمركز ومدينة طهطا ، بحضور ممثلى الوحدة المحلية بطهطا، والإسكان، والتضامن الإجتماعى، والأجهزة المعنية.

وأكد المحافظ  فى بيان له ، أن مشروع إسكان الحالات الأولى بالرعاية يأتى ضمن استكمال مخططات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بهدف الإرتقاء بمحدودى الدخل، وإقامة تجمعات عمرانية جديدة توفر المسكن الصحى المناسب، والحياة الكريمة، التى تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

ومن جانبه أوضح حسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا انه تم اجراء القرعة العلنية بقاعة الاجتماعات بمقر مركز ومدينة طهطا على 21 وحدة سكنية بناحية مجلس قروى القاضى حيث تقدم 87 وانطبقت الشروط والقواعد على 62 حالة اجريت عليهم القرعة العلنية فى اطار من الشفافية وتحقيقا لمبدأ العدالة بين المتقدمين ، بحضور رئيس مجلس القرية ، ورئيس قسم الإسكان ، ومسئولى الشئون القانونية ، والتفتيش المالى والإدارى ، والتضامن الإجتماعى .

وفى سياق متصل أكد الدكتور أحمد الانصارى  محافظ سوهاج على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الامن ، ومديرية الزراعة ، والرى لازالة جميع التعديات على الاراضى الزراعية ، وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة التعديات على الارضى الزراعية "الخاصة" .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء يسرى عبد المنعم خضر سكرتير عام المحافظة ، واللواء رأفت الفقى مساعد للأمن العام ، والعقيد هيثم حلمى الرقابة الادارية والمقدم احمد عبد المعطى الأمن الوطنى ، ومديرى مديريات الزراعة والرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوصى الاجتماع بقيام مديرية الزراعة بموافاة الوحدات المحلية ببيانات بالتعديات المطلوب ازالتها ، و تجهيز قرارات الازالة على ان تستمر الموجة لمدة 10 أيام ، وتشمل إزالة جميع التشوينات والملاعب المقامة على الارضى الزراعية ، ومصادرة الأدوات والآلات الموجودة على تلك الاراضى.

 

 

 

 


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