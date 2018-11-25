محافظ سوهاج يضع حجر أساس مشروع الصرف الصحى بأولاد نصير بتكلفة 40 مليون جنيه

سوهاج – عمرو خلف

أجرى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المواقع والمشروعات وتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقريتى أدفا وأولاد نصير بمركز سوهاج، رافقه خلالها النائب احمد نشأت منصور عضو مجلس النواب عن مركز سوهاج، واللواء محمد بدرى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس ناصر عجلان رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة وكمال ابو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وقد استهل المحافظ جولته بتفقد الوحدة المحلية لقرية أدفا، والوحدة الصحية بالقرية واطمئن على سير العمل، ومدى التزام الأطباء والعاملين بالوحدة الصحية، وكلف وكيل وزارة الصحة بتفعيل خدمة الخط الساخن (16528) للمحافظة بالوحدة لتلقى أى شكاوى ترد من المواطنين، كما تفقد محطة مياه الدموكى والتى تخدم قرى أولاد نصير وأدفا بتكلفة 25 مليون جنيه، ووجه الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتشغيل المحطة والمقرر له يناير 2019 .

كما قام الأنصارى بوضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحى بقرية أولاد نصير تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 40 مليون جنيه ومدة تنفيذ 18 شهرًا .

وشملت جولة المحافظ بقرية أولاد نصير أيضًا تفقد ملعب قرية أولاد نصير، وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بعمل مخطط لتطوير الملعب بالقرية، وتفقد كذلك الوحدة الصحية بقرية أولاد نصير، والتقى عددًا من المواطنين المترددين على الوحدة واستمع إلى شكواهم ومطالبهم .

وفى سياق متصل، وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج مسئولى مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بإحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لمعامل التحاليل الطبية بنطاق المحافظة، ومراجعة تراخيص تلك المعامل، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين .

وأوضح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ، جرى تفتيش مفاجئ على معامل المدينة الطبية بنطاق حى غرب مدينة سوهاج برفقة الدكتور محمد نصر مدير إدارة العلاج الحر، حيث تم المرور على عدد 12 معملاً للتحاليل الطبية، ومراجعة التراخيص اللازمة بتلك المعامل، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق ثلاث معامل مخالفة.

وأكد جميعة، استمرار تلك الحملات لتشمل جميع المنشات الطبية والمعامل بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على أماكن تقديم الخدمات الطبية، والعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.