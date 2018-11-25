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محافظ دمياط: قرار بترقية 14534 معلم بنطاق المحافظة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:17 م
محافظ دمياط: قرار بترقية 14534 معلم بنطاق المحافظة محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أصدرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القرارا رقم 571 بتاريخ 2018/11/25 بشأن ترقية 14534 معلم من أعضاء هيئة التدريس شاغلوا الوظائف من المعلمين القائمين على التدريس وما يقابله من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا .

وتضمن قرار الترقية أخصائي الصحافة والإعلام التربوى وأمناء المكتبات، والذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين و من حصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونا اعتبارا من الشهر التالى لصدور هذا القرار.

 

كما يلحق بهذا القرار كل من تثبت للجنة التظلمات أحقيتهم فى الترقية في هذه المرحلة ويصرف لهم بدل الاعتماد والعلاوة المقررة قانونا أسوة بزملائهم.

 

 


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