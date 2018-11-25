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محافظ جنوب سيناء يتفقد استکمال أعمال مضمار الهجن

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:14 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد استکمال أعمال مضمار الهجن جانب من الجولة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية اليوم الأحد تفقد فيها انشاء الملعب الشاطئي على بمنطقة نبق بشرم الشيخ، وإنشاء المدرجات للجمهور وكبار الزوار ، وأبراج التصوير التلفزيوني، لاقامة بطولة الأمم الأفریقیه لکرة القدم الشاطئية ، المقرر إقامتها بشرم الشیخ خلال الفتره من 6 الی 14 دیسمبر2018 ، ویشارک فیها مصر، السنغال، نیجریا، المغرب، لیبیا، کوت دیفوار، تنزانیا، مدغشقر ، المؤهله لكأس العالم، تحت رعایة اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سیناء.

كما قام المحافظ بمتابعة أعمال إنشاء الأسوار ونقاط البداية والنهاية بمضوار الهجن بشرم الشيخ ومتابعة أعمال توصيل الغاز وتمهيد ورصف الطرق وأعمال اللاند سكيب بمنطقة الإسكان البديل بالرويسات بشرم الشيخ

كما قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء بتفقد فيها إستعدادات المدينة لأنعقاد مؤتمر " أفريقيا 2018" والتي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر2018 بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الاعمال من المصريين والأفارقة وجميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية.


حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء ميدان أفريقيا أمام تبة شهد ومدخل البوليس الدولي بشرم الشيخ ، ويحتوي الميدان على أعمال فنيه من التراث الأفريقي، ولوحات مضيئة وخارطه لأفريقيا، بالإضافه لأعمال التشجير والتجميل والإنارة

 


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