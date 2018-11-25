محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتقدمان جنازة النقيب الشهيد جمال صلاح الدين

بنى سويف :هانى فتحى

تقًدم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، جموع مشيعى جنازة شهيد الشرطة "نقيب "جمال صلاح الدين سيد محمد "،ابن قرية أطواب مركز الواسطى،والذى استشهد " صباح اليوم" أثناء أداء عمله بعدما اصطدمت سيارة نقل بنقطة للتمركز الأمنى والتى كان متواجدا فيها على طريق العياط.

وأدى محافظ بنى سويف ومدير الأمن صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، بحضور المقدم عمر محمد على نائب المستشار العسكرى،واللواء محمد كمال رئيس المدينة، والمحاسب محمود المغربى مدير مكتب المحافظ، والشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب المسجد، وعددا من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية، حيث أقيمت جنازة عسكرية للشهيد انطلقت من أمام المسجد.

وأعرب عبد الجابر، عن خالص تعازيه لجهاز الشرطة عامة ولأسرة الشهيد على وجه الخصوص،سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يمن على ذويه بنعمة الصبر والسلون، موجها تحية تقدير وإعزاز لكل شهداء الواجب الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة

تجدر الإشارة إلى أن الشهيد النقيب البالغ من العمر 33 سنة، كان يشغل وظيفة رئيس مباحث العياط، متزوج ولديه طفلان (يوسف11 سنة، وملك 8 سنوات).