محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمستشفى حميات بنها ويتفقد مركز الكبد وحملة فيروس سي

القليوبية إبراهيم سالم

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بجولة مفاجئة لمستشفى حميات مدينة بنها للاطمئنان علي سير العمل وتقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين والاطمئنان علي سير حملة السيد رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، حيث بدأ الجولة بتفقد العناية المركزة واطمأن على المرضى وأمر بالمتابعة الجيدة والتيسير علي المرضى حتي تمام الشفاء كما تفقد سيادته العناية المركزة للأطفال الجاري تجهيزها والمكونة من 6 أسرة وسيتم الانتهاء منها وتجهيزها خلال أسبوعين .

كما تفقد المحافظ، معمل PCR بالمستشفي والمزود بجهاز حديث جدا عالي الكفاءة ويصل عدد الحالات التي يقوم بتحليلها الي 1000 حالة يوميا والذي أنهى قوائم الانتظار وأصبح المريض يقوم بإجراء التحليل والحصول علي النتيجة بشكل فوري لتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ مركز فيروسات الكبد والتي يستقبل المرضي الحاملين للفيروس لتشخيصهم واستمع المحافظ الي الاستشاريين والاطباء الذين يقومون بتقيم وتشخيص المريض لتحديد العلاج المناسب له وأمر المحافظ بالتيسير علي المواطنين وسرعة الاجراءت لصرف العلاج بشكل فوري.

كما تفقد المحافظ أيضا الصيدلية وتأكد من مخزون العلاج بها خصوصا العلاج المخصص لمرضى فيروس سي و أعطى سيادته تعليمات مشددة بالحفاظ علي تواجد مخزون مناسب للأدوية وتعريف المواطن بنسب الجرعات ومواعيدها لضمان فاعلية العلاج .

وأكد المحافظ أن المستشفى تقوم يوميا باستقبال 3000 مريض وتم الكشف علي 22 ألف حالة بحميات بنها من بدء تاريخ الحملة لتصل القليوبية كلها إلى عدد 2 مليون و 260 ألف مواطن تم الكشف عليهم خلال المبادرة وحتى الآن كما تم علاج عدد 3000 حالة بحميات بنها وتم صرف العلاج الشهري لهم وتم علاج عدد 260 ألف حالة على مستوى المحافظة.