محافظ القليوبية يشارك فى اجتماع مجلس جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فى إجتماع مجلس جامعة بنها والذى عقد يوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وبحضور جميع عمداء كليات جامعة بنها، وفى بداية الإجتماع قدم المحافظ الشكر لأعضاء جامعة بنها على الدعوة الكريمة مؤكدا على الدور الحيوى للجامعة فى خدمة المجتمع وأنها تعد بيت خبرة علمى متميز.

وأضاف المحافظ ، أنه متابع جيد لجامعة بنها وأنها حظيت منذ إنشائها على رؤساء كان لهم بصمة كبيرة حيث تم تطوير الجامعة ووضعها على طريق المنافسة وأصبح لها دورا بحثيا متميزا ومشرفا، مشيرا أن المحافظة لديها العديد من المشاكل فى كافة المجالات سوف تلجأ للجامعة فى حلها حيث نعتبرها فريق عمل نعتمد عليه مثله مثل الجهاز التنفيذى بالمحافظة .

وناقش مرزوق ، مع الحضور دعم الجامعة للمشاركة فى اللجنة التى تم تشكيلها لتلافى الأخطاء المرورية بمدينة بنها خصوصا للكبارى أو الميادين العامة أو الشوارع ذات الإتجاه الواحد حيث طالب المحافظ دعم أساتذة الجامعة لعمل تصور مرورى مبنى على الدراسات العلمية لضمان السيولة المرورية والحد من أخطار الحوادث ولضمان أمان المواطنين.

كما ناقش أهمية دعم الجامعة لملتقى الشباب الثانى الذى سيعقد بديوان عام المحافظة والمزمع إقامته فى ديسمبر القادم وسيشارك فيه عدد كبير من الشباب الجامعى لمناقشة المشكلات التى تدور بالمحافظة والوصول لرؤى وأفكار هادفة وطرح أفكار جديدة ومشروعات للشباب .

و طالب المحافظ عمداء الكليات المتوافر فى نطاق حرم كلياتهم قطع أراضى فارغة باستغلالها فى إقامة مشروعات تخدم الكلية والمحافظة وتكون نوعا من التدريب العملى للطلاب فى دراستهم العلمية مؤكدا أن المحافظة على أتم استعداد لدعم تلك المشروعات لمد جسور التعاون بين الجامعة والمحافظة.

وناقش المحافظ خطة المحافظة فى إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة مشيرا أنه لابد من وقفة حاسمة لوقف هذه التعديات واسترداد هيبة الدولة حيث استعدت المحافظة لازالة عدد كبير من حالات التعدى على الأرض الزراعية والتى ستنطلق غدا كما تم إزالة التعديات بمزرعة الجبل الأصفر بالخانكة وسيتم افتتاح محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر خلال الشهر القادم.

وأعلن المحافظ عن استعداد المحافظة لإعطاء حوافز مادية للمواطنين التى تبلغ عن أى مخالفة كالتعديات على الأرض الزراعية أو إلقاء القمامة فى الشوارع العامة من خلال الموقع الرسمى للمحافظة .