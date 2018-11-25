محافظ الشرقية يكافئ مديرة وحدة طب الأسرة بأنشاص الرمل

الشرقية - إيمان مهنى

كافىء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور فاطمة إبراهيم نبوي مديرة وحدة طب الأسرة بأنشاط الرمل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس بمنحها مكافأة مالية تقديراً لدورها المتميز في إدارة العمل داخل الوحدة وحسن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمترددين على الوحدة .

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمتابعة سير العمل بمركز طب الأسرة بأنشاص الرمل حيث تبين تواجد جميع العاملين بمقر عملهم داخل الوحدة وتقديم الخدمة الصحية للمترددين عليها من أبناء القرية بشكل منتظم.

كما زار المحافظ قرية شبرا النخلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية ولمتابعة سير العمل بمنشأتها الصحية والتعليمية والإدارية .

بدأت جولة المحافظ بالمرور على مخبز بلدي وتم رصد رغيف خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات التموينية ليتم التحفظ عليه وإخطار مديرية التموين بمتابعة المخبز وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب في قوت المواطنين .

إنتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير العمل بمركز طب الأسرة بشبرا النخلة وقام بالإطلاع على سجل الحضور والإنصراف وأمر بإحالة العاملين الغير متواجدين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة وقال : من غير المعقول أن يأتي المواطن للحصول على الخدمة الطبية فلا يجد من يقدمها له .

كما قام المحافظ بالمرور على الوحدة المحلية بشبرا النخلة لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وتفقد المحافظ أقسام العمل بالوحدة وقام بالإطلاع على سجل الحضور والإنصراف لتحقيق الإنضباط في العمل ، مشدداً على ضرورة التصدي للتعديات بالبناء أو التبوير على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفة في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وحرصاً منه على متابعة المنظومة التعليمية والتأكد من إنتظام سير العمل بمدارس القرية قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد مدرستي شبرا النخلة الثانوية وشبرا النخلة الإعدادية الجديدة ، موجهاً بضرورة مراجعة جميع طفايات الحريق بالمدارس بمعرفة الدفاع المدني للتأكد من سلامتها وأنها تعمل بطريقة جيدة لمكافحة الحريق والحفاظ علي الأرواح.