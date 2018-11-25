video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يعلن استئناف العمل بمشروع مصرف الصندوق بالقصاصين

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:27 م
محافظ الإسماعيلية يعلن استئناف العمل بمشروع مصرف الصندوق بالقصاصين جانب من الاجتماع
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية أنه بعد توقف العمل بمشروع إنشاء "مصرف الصندوق" بطول 7 كيلو مترًا والذى يشمل مصرفى "أم عزام والكوع" بقطاع مركز ومدينة القصاصين الجديدة منذ عام 2011 والذى تبلغ جملة تكلفته نحو ما يزيد عن 26 مليون جنيها فإنه تقرر البدء فى استئناف العمل واستكمال المشروع خلال 10 أيام على الأكثر وذلك لحماية ما يزيد عن مساحة 30 ألف فدان من الأراضى الزراعية وحمايتها من البوار، وذلك بالإضافة إلى نقل ما يزيد عن 250 ألف مترًا مكعبًا يوميًا من هذه المنطقة لتصب فى مصرف المحسمة ونقلها شرقا إلى سيناء عبر سحارة سرابيوم.

جانب من اجتماع محافظ الإسماعيلية (1)

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعمر إدريس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة والمهندس محمد عبد العزيز، مدير عام الإدارة المركزية للصرف الزراعى والمهندس محمد ياسين وكيل الإدارة العامة لصرف الإسماعيلية والمهندس السيد إسماعيل رئيس قطاع شبكات الكهرباء وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروع مصرف الصندوق ومناقشة المعوقات التى تعترض سبل التنفيذ والعمل على تذليلها.

 وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على أنه تقرر استئناف العمل بالمشروع خلال 10 أيام على الأكثر وأشار إلى أنه سوف يتم مخاطبة كافة الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ مشروع للصرف المغطى بالمنطقة بالتزامن مع استكمال تنفيذ المصرف لحماية الرقعة الزراعية والاستجابة لتحقيق آمال المزارعين التى طال انتظارها لعدة سنوات.

جانب من اجتماع محافظ الإسماعيلية (3)

وفى سياق متصل وفى حضور المهندس محمد عبده، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية ناقش المحافظ مشروع إنشاء المدرسة الثانوية الزراعية الجديدة المقرر إنشاؤها بمركز القصاصين والصادر لها قرار تخصيص بمساحة إجمالية قدرها 30 فدان تشمل إنشاء المدرسة والمزرعة الملحقة بها حيث أكد المحافظ على سرعة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية للبدء فى إنشاء المدرسة فى أسرع وقت ممكن وذلك بالإضافة إلى استعجال اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بقطاع مركز ومدينة القصاصين الجديدة.

جانب من اجتماع محافظ الإسماعيلية (5)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفريق مهاب مميش: عبور 32 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن

صور.. صحة الإسماعيلية: مؤتمر جماهيرى لحث المواطنين على المشاركة فى حملة "100 مليون صحة"

بدء مبادرة "أختارحياتك "لطلاب جامعة القناة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اللواء حمدى عثمان

محافظ الاسماعيليه

اخبار المحافظات

القصاصين بالاسماعيليه

مصرف المحسمه

الاراضى الزراعيه




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة