محافظ الإسماعيلية يعلن استئناف العمل بمشروع مصرف الصندوق بالقصاصين

أعلن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية أنه بعد توقف العمل بمشروع إنشاء "مصرف الصندوق" بطول 7 كيلو مترًا والذى يشمل مصرفى "أم عزام والكوع" بقطاع مركز ومدينة القصاصين الجديدة منذ عام 2011 والذى تبلغ جملة تكلفته نحو ما يزيد عن 26 مليون جنيها فإنه تقرر البدء فى استئناف العمل واستكمال المشروع خلال 10 أيام على الأكثر وذلك لحماية ما يزيد عن مساحة 30 ألف فدان من الأراضى الزراعية وحمايتها من البوار، وذلك بالإضافة إلى نقل ما يزيد عن 250 ألف مترًا مكعبًا يوميًا من هذه المنطقة لتصب فى مصرف المحسمة ونقلها شرقا إلى سيناء عبر سحارة سرابيوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعمر إدريس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة والمهندس محمد عبد العزيز، مدير عام الإدارة المركزية للصرف الزراعى والمهندس محمد ياسين وكيل الإدارة العامة لصرف الإسماعيلية والمهندس السيد إسماعيل رئيس قطاع شبكات الكهرباء وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروع مصرف الصندوق ومناقشة المعوقات التى تعترض سبل التنفيذ والعمل على تذليلها.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على أنه تقرر استئناف العمل بالمشروع خلال 10 أيام على الأكثر وأشار إلى أنه سوف يتم مخاطبة كافة الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ مشروع للصرف المغطى بالمنطقة بالتزامن مع استكمال تنفيذ المصرف لحماية الرقعة الزراعية والاستجابة لتحقيق آمال المزارعين التى طال انتظارها لعدة سنوات.

وفى سياق متصل وفى حضور المهندس محمد عبده، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية ناقش المحافظ مشروع إنشاء المدرسة الثانوية الزراعية الجديدة المقرر إنشاؤها بمركز القصاصين والصادر لها قرار تخصيص بمساحة إجمالية قدرها 30 فدان تشمل إنشاء المدرسة والمزرعة الملحقة بها حيث أكد المحافظ على سرعة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية للبدء فى إنشاء المدرسة فى أسرع وقت ممكن وذلك بالإضافة إلى استعجال اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بقطاع مركز ومدينة القصاصين الجديدة.