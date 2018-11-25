محافظ الأقصر يستقبل وفد شنغهاي الصيني لبحث التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمقر ديوان المحافظة، وفد شنغهاى الصينى "مجموعة المؤتمر الاستشارى السياسى" والذى ضم كل من دونج يون هو رئيس لجنة شنغهاى للمؤتمر الاستشارى السياسى، وبى شياو شى السكرتير العام لجنة شنغهاى للمؤتمر الاستشارى، وفوجى هونج نائب المدير العام لمكتب الشئون الخارجية لبلدية حكومة شنغهاى، وتشين دونج تشاو عضو لجنة شنغهاى ونائب رئيس لجنة الصداقة بالدول الأجنبية، وجونج سه أى عضو اللجنة ونائب رئيس جامعة شنغهاى، وتشو بينج عضو اللجنة ورئيس اوركسترا سيمفونية شنغهاى، ووانج جون وى مدير قسم الشئون الخارجية للمكتب والتنفيذى بلجنة الصداقة مع الدول الأجنبية، ولى تشون بينج مدير قسم الشئون الاوروبية والافريقية بمكتب الشئون الخارجية، وبى بايان رئيس قسم الاتصال بالمكتب العام باللجنة، وتشين لان رئيس قسم الشئون الأوروبية والأفريقية بمكتب الشئون الخارجية، وبان شياوهان محاضر بكلية الدراسة العربية بقسم الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة شنغهاى.

حضر اللقاء من الجانب المصرى كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر، وزكريا حسين وكيل وزارة السياحة بالأقصر، وسعد فاروق وكيل وزارة الثقافة، وخالد سليمان مدير عام إدارة البرامج الأجنبية والتعاون الدولى، وسعد بخيت عبد الظاهر مدير الحفائر بمعبد الكرنك، وناقش الجانبان المصرى والصينى، سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات السياحة والتعليم العالى والآثار والثقافة والفنون.

وأوضح رئيس الوفد الصينى، أن مصر والصين تربطهما علاقات قوية، لافتاً إلى أن شنغهاى هى أكبر مدينة اقتصادية بالصين، وهم يدعمون الثقافة التراثية كما يدعمون الثقافة الحديثة، وتقام لديهم 6 مهرجانات ثقافية ذات مستوى عالمى متخصصة فى الفنون والصور المتحركة والسينما، ووجه رئيس الوفد الصينى الدعوة لمحافظ الأقصر لزيارة دولة الصين ومدينة شنغهاى.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالوفد الصينى والاستفادة من خبرات الصين فى العمل والاستعداد لإستضافة أية فعاليات وأنشطة صينية كالمهرجانات وغيره، موضحاً أن محافظة الأقصر هى محافظة سياحية وزراعية، وفى طريقها أن تكون محافظة صناعية باعتبار الصناعة هى الطريق لتحقيق التنمية المستدامة، كما أشار نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن الأقصر بها 6 كليات بينهم كلية الألسن التى تضم قسماً لتعلم اللغة الصينية ولدينا مدرسين صينيين، وقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة بكين لإنشاء فصل كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية، مشيراً إلى رغبته فى مزيد من التعاون مع الجامعات الصينية.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة، أنه يتطلع إلى مزيد من التبادلات الثقافية فى مجال الحرف مقترحاً إقامة معرضاً للتكنولوجيا الصينية، وقال وكيل وزارة السياحة، إلى أن الأقصر لديها السياحة النيلية التى تجذب العديد من السياح للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، كما قال مدير الحفائر بمعبد الكرنك، أنه لدينا بعثة أثرية من الصين حالياً حصلت على الموافقة بالعمل فى معبد مونتو إجراء الحفائر والاكتشافات العلمية بمعابد الكرنك، مشيراً إلى رغبته فى أن يكون هناك تبادل خبرات بين وزارة الآثار فى كل من مصر والصين.