محافظ الأقصر وسفير كوريا يفتتحان فعاليات "يوم الثقافة الكورى" غدا

الأقصر – أحمد مرعى

يفتتح المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، برفقة يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بمصر، غداً الاثنين، فعاليات "اليوم الثقافي الكوري" الخامس، وذلك داخل مكتبة مصر العامة بالكرنك وفي إطار التعاون المشترك بين المكتبة والمركز الثقافي الكوري.

وصرح محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثقافي الكوري العديد من الفعاليات التى تظهر العادات والتراث الكوري، وتشمل تجربة تذوق الطعام الكوري حيث تستقبل المكتبة مجموعة من الطهاة الكوريين لطبخ عدد من الوجبات الكورية الشهيرة وتقديمها للجمهور، وكذلك تجربة الزي الكوري الرسمي "الهانبوك"، حيث سيتمكن الجمهور من ارتداء الزي الكوري للكبار والأطفال وأخذ الصور التذكارية، وتقديم الموسيقى الكورية ويتم خلالها تعليم الجمهور الإيقاع على الطبول الكورية.

وأضاف محمد عباس لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم خلال الفعاليات افتتاح معرض للصور عن كوريا والثقافه الكورية في تمام الخامسة مساء، ثم مفاجأة للفتيات بعمل ورشة لاستخدام مستحضرات التجميل الكورية على الطريقة الكورية من خلال متخصصين.