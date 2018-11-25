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محافظ أسيوط يشهد عرض اصطفاف وجاهزية معدات مجابهة الأزمات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:39 م
محافظ أسيوط يشهد عرض اصطفاف وجاهزية معدات مجابهة الأزمات جانب من العرض
أسيوط/ ضحا صالح
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شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الأحد، فعاليات عرض الاصطفاف لجميع معدات وآليات وسيارات المحافظة التي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث، بحضور اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بأسيوط ورؤساء مراكز ومدن المحافظة ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية ورؤساء إدارات المرور والحماية المدنية والهيئات والشركات ومرفق الإسعاف.

وأكد اللواء جمال نور الدين أن الهدف من التدريب هو التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل في حال حدوث أي طارئ أو أزمة وتدريب مديري ومندوبي الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتجهيز المعدات للتعامل مع الازمة وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين لافتا إن هذا التدريب هو بمثابة رسالة طمأنة لأهالي المحافظة أن الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان في ربوع مصر كلها وخير دليل على ذلك نجاح أجهزة المحافظة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المختلفة في احتواء أزمة الأمطار الغزيرة التي تضررت منها عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب الأسبوع الماضي بفضل تضافر جميع الجهود والتدريبات التي تلقتها من قبل مما أثقل خبراتهم في التعامل مع الازمات.

من جانبه أشار المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة إلى أن الاصطفاف شارك به 450 معدة من معدات المحافظة وقطاعات المرافق المختلفة ويأتي ذلك ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 37" الذي تجريه الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة للوقوف على كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة في مواجهة الأزمة بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة وبدأ التدريب بالمرور على المركبات والمعدات المصطفة في أرض المشروع للتأكد من صلاحيتها ومدى استعدادها لمجابهة الكوارث والأزمات كما تم إجراء اختبار طريق لجميع المعدات والعربات المشتركة في التدريب العملي وأثبتت لجان الفحص الهندسية أنها بكامل صلاحيتها وتعمل بكفاءة وتصلح لمجابهة الأزمات الطارئة.

 


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