video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: بريكست يدل على أن الاتحاد الأوروبى يحتاج "لإعادة تأسيس"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:36 ص
ماكرون: بريكست يدل على أن الاتحاد الأوروبى يحتاج "لإعادة تأسيس" ماكرون
أ ف ب
إضافة تعليق

      

إعتبر الرئيس الفرنسي أن بريكست يشكل دليلا على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "إعادة تأسيس"، وذلك لدى وصوله الاحد إلى بروكسل للمشاركة في قمة أوروبية يفترض ان تصادق على اتفاق ينظم خروج بريطانيا من التكتل.

وقال إيمانويل ماكرون "إنها لحظة حرجة للاتحاد الأوروبي"، الذي يحتاج في رأيه إلى "إعادة تأسيس". وأضاف "هذا يبيّن أن الاتحاد الأوروبي يعاني ضعفا" لكنه "قابل للتحسين"، واصفا الاتفاق مع لندن بانه "جيد".

وأضاف ان العلاقات المستقبلية مع لندن "لا تزال تتطلب تحديدا"، متابعا "من الواضح ان المملكة المتحدة ستواصل الاضطلاع بدور مهم يمكن ان يتطور".

وجعل ماكرون من إعادة اطلاق المشروع الاوروبي أحد عناوين ولايته، لكنه يجد صعوبة في اقناع شركائه الاوروبيين.

ويدعو في هذا الاطار الى موازنة مستقلة لمنطقة اليورو دعما للاستثمار، والى إنشاء "جيش اوروبي" على صعيد الدفاع المشترك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس المفوضية الأوروبية يصف بريكست بـ"المأساة"

رئيسة ليتوانيا:لا يوجد شئ جيد بمسودة اتفاق بريكست

بريكست

فرنسا

بريطانيا




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة