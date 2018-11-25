video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مؤتمر موردى الصناعات النووية يستعرض نظام المشتريات بالمؤسسة الحكومية روس أتوم

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:37 م
مؤتمر موردى الصناعات النووية يستعرض نظام المشتريات بالمؤسسة الحكومية روس أتوم جانب من فعاليات اليوم الأول للمنتدى الدولى الأول لموردى الصناعات النووية
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق
قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية أنه تم خلال اليوم الأول للمنتدى عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة عدد من الموضوعات حيث تضمنت الجلسة الأولى استعراض ممثلى شركة روس أتوم لنظام المشتريات بالمؤسسة الحكومية روس أتوم والمناقصات المخطط لها فى المشاريع الخارجية للشركة فى عام 2019 فى إطار المشاريع الأجنبية والروسية وكذلك الفرص المتاحة للموردين.
 
هذا كما سيتم استعراض النهج الجديد للشعبة الهندسية فى إجراء مناقصات متكاملة عند بناء محطات للإنتاج الطاقة النووية فى الخارج، وفرص التعاون مع الشركاء الأجانب، كما سيتم مناقشة عدد من الضمانات ومن بينها ضمان توريد معدات الجزيرة النووية، وضمان توريد معدات جزيرة التوربينات، وعمليات المشتريات القادمة للمشاريع بنظام BOO.
 
وتتضمن الجلسة الثانية استعراض الجانب المصرى للفرص المطروحة للموردين فى إطار مشروع بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة، وعمليات المشتريات القادمة حيث سيتم مناقشة تطوير البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية المصرية والفرص المتاحة فى هذا المجال، وسوف يستعرض ممثلي شركة ستورى إكسبورت الوضع الحالي لتنفيذ مشروع إنشاء المحطة النووية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات المناقصات الخاصة بالمحطة النووية، وكذلك تدريب الكوادر وتشغيل المحطة وعقد الصيانة والدعم الفنى الشامل، بالإضافة إلى نظام شهادات الموردين وضمان جودة تنفيذ الأعمال المطلوبة.
 
وستتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عرض نبذة حول التراخيص ونظام اعتماد الموردين، وستتولى الهيئة الفيدرالية البيئية والفنية والذرية الروسية عرض لخبرة الرقابة الفنية الحكومية وترخيص محطات الطاقة النووية في روسيا.
 
كما ستتضمن الجلسة الثالثة تجربة الموردين الأجانب من ذوى الخبرة في تنفيذ المنشآت الهندسية المعقدة.
 
تأتى هذة الجهود فى إطار الاهتمام بالتعرف على أحدث التكنولوجيات النووية واستكمالاً للبرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجمع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية وأيضاً الشركات الوطنية التي لها من الخبرة ما يؤهلها للدخول في التكنولوجيات المتقدمة والصناعات الأكثر تطوراً والمستخدمة في المحطات النووية لتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة المحطات النووية: الضبعة أكبر مشروع فى تاريخ مصر المعاصر

روس آتوم: تصاريح معدات الأمان أهم متطلبات مشاركة الموردين بمشروع الضبعة

الكهرباء تشارك بالمنتدى الدولى الأول لموردى الصناعات النووية

"الطاقة النووية" تنظم منتدى موردى الصناعة النووية الأحد القادم

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

منتدى موردى الصناعات النووية

روس أتوم

نووي




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة