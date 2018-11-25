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للمرة الثالثة فى أسبوع.. أسعار الأسمنت تتراجع 20 جنيها للطن اليوم الأحد

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:59 م
للمرة الثالثة فى أسبوع.. أسعار الأسمنت تتراجع 20 جنيها للطن اليوم الأحد مصانع أسمنت - أرشيفية
كتبت – منى ضياء
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انخفضت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25 نوفمبر، بواقع 20 جنيها للطن، استكمالات للاتجاه النزولى الذى شهدته الأسعار على مدار الأسبوع الماضى، فى حين استقرت أسعار الحديد دون تغيير.

 

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار الأسمنت اليوم أمر متوقع نتيجة زيادة المعروض وانخفاض درجات الحرارة، حيث تقل أعمال البناء فى ذلك الوقت من العام نتيجة الأمطار وهو ما يؤدى لتراجع الأسعار.

 

وكانت أسعار الأسمنت انخفضت مرتين الأسبوع الماضى بإجمالى 60 جنيها للطن، ويستمر الاتجاه النزولى للأسعار.

 

ويتراوح سعر بيع الأسمنت التجارى ما بين 840 – 860 جنيها للطن، ويتراوح سعر البيع للمستهلك ما بين 850 – 880 جنيها للطن كحد أقصى، باستثناء اسمنت السويدى الذى يباع بسعر 870 جنيها للطن التجارى، و900 جنيه للطن للمستهلك.

 

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أنه رغم أن الانخفاض فى الأسعار طفيف ولكن الاتجاه النزولى جيد، متوقعا استقرار الأسعار عند مستويات مقاربة حتى نهاية السنة.

 

من ناحية أخرى استقرت أسعار الحديد دون تغيير، حيث يتراوح سعر البيع ما بيع 11.200 ألف جنيه للطن – 12.198 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويباع الحديد السعودى بسعر 11.500 ألف جنيه تسليم أرض الميناء.

 

وأشار الزينى، إلى أن الحديد السعودى يستورد بكميات قليلة، لافتا إلى أن الحديد السعودى لا يغرق السوق ولكنه يحدث نوعا من التوازن فى الأسعار، رافضا الحديث عن فرض رسوم إغراق على الحديد السعودى أو خام البيليت لأن المنتج منه لا يكفى المصانع العاملة بالسوق، وسيؤدى فرض رسوم على البليت إلى غلق المصانع الصغيرة.


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