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لافروف: واشنطن تعتبر "داعش" حليفا فى جهود تغيير النظام السوري

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:08 ص
لافروف: واشنطن تعتبر "داعش" حليفا فى جهود تغيير النظام السوري سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
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صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بأن الولايات المتحدة تنظر إلى تنظيم "داعش" الإرهابى على أنه حليف لها فى العمل على تغيير النظام فى دمشق.

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره البرتغالى أوجوشتو سانتوش سيلفا فى لشبونة، السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن : "الخارجية الأمريكية صرحت مؤخرا بأن تنظيم "داعش" الإرهابى لم يهزم بعد وأن دحره يتطلب تغيير النظام فى سوريا كشرط مسبق أساسي".

وأضاف لافروف أن تخمينه يتأكد بأن الأمريكيين ينظرون إلى "داعش" كمبرر لوجودهم العسكرى فى سوريا وما قد يرقى إلى حليف فى الصراع مع النظام السوري.

وأضاف أن "هذا يعنى أن الهدف الرئيس لواشنطن هو تغيير النظام وليس الانتصار على تنظيم "داعش"الإرهابي.

 


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