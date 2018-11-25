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لأول مرة فى مصر.. امتحانات "الميدتيرم" فى تجارة المنصورة "أون لاين"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:27 م
لأول مرة فى مصر.. امتحانات "الميدتيرم" فى تجارة المنصورة "أون لاين" طلاب
الدقهلية شريف الديب
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فى تجربة تعليمية جديدة ورائدة على مستوى الجامعات المصرية قامت كلية التجارة بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، بإجراء امتحانات طلاب انتظام "أون لاين" من أى مكان فى إطار اهتمام الجامعة بتطوير أداء الطلاب لامتحانات "الميد تيرم"، وسعيها لتطبيق التحول الالكترونى للامتحانات وتطبيق مفهوم "معا لتجارة جديدة".

وأشار عطوة إلى أنه قدم نموذجا جديدا يظهر إمكانية أداء الامتحانات "أون لاين" في تجربة تعد الأولى على مستوى الجامعات المصرية، مضيفا: "سيتم امتحان 10000 طالب على مستوى الأربع دفعات بمتوسط عدد طلاب فى اليوم الواحد يعادل 2500 طالب وطالبة".

كما أكد سعيه الدائم لتطوير منظومة التعليم والامتحانات بالكلية حيث تم تحويل الكتاب الجامعى لـ "سى دى" وتحولت امتحانات "الميد تيرم" إلى امتحانات "أون لاين" لتخفيف العبء على الطلاب، وبالفعل تم إجراء امتحانات تجريبية للطلاب للتدريب على الامتحان بالطريقة الجديدة.

وأضاف أن الكلية قامت بتوفير قاعات مجهزة على أعلى مستوى بالكلية لمن يرغب فى أدء الامتحان بها مع توفير كافة الاستعدادات لنجاح التجربة وتعميمها على امتحانات التيرم.

ونوه إلى أن شعاره الدائم هو "معا لتجارة جديدة" متميزة فى أدائها، فخورة بأبنائها، مشددا على أنه يسعى إلى تخريج طلاب على أعلى مستوى لتنمية مجتمعهم وللمشاركة فى بناء وطنهم وتقدمه.

 


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