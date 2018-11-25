كارلوس غصن ينفى التهم المنسوبة إليه

رويترز

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأحد إن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان الذى اعتقل يوم الاثنين الماضى للاشتباه فى ارتكابه مخالفات مالية نفى التهم المنسوبة إليه.

وأضافت الهيئة دون الكشف عن مصدر المعلومات أو أى تفاصيل أخرى إن غصن، الذى لم يدل بتصريحات علنية منذ تفجر الأزمة، أبلغ المحققين إنه لم تكن لديه نية إخفاء جزء من مستحقاته المالية فى الإقرارات الضريبية ونفى المزاعم الموجهة له.

كانت الهيئة نقلت أمس السبت عن جريج كيلى المسؤول التنفيذى السابق فى نيسان الذى اعتقل مع غصن دفاعه عن مستحقات غصن التى تشمل الراتب والمكافآت قائلا إنه جرى بحثها مع مسؤولين آخرين ودفعت بشكل مناسب.

وقد أقالت نيسان كلا من غصن وكيلى يوم الخميس، وقال مصدر مطلع إن الشركة المصنعة للسيارات تهدف إلى اختيار رئيس جديد لمجلس الإدارة فى غضون شهر أو شهرين وأنها تأمل بالانتهاء من ذلك قبل الاجتماع المقبل لمجلس إدارتها المقرر فى 20 ديسمبر تقريبا.

ويقول مدعون يابانيون إن غصن وكيلى تآمرا لعدم الكشف عن حوالى نصف المستحقات المالية التى حصل عليها غصن من عمله فى نيسان على مدى خمس سنوات منذ عام 2010 وقدرها 10 مليارات ين (88 مليون دولار). وأشارت الشركة أيضا إلى مخالفات أخرى عديدة.